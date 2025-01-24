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Царьград

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Ростех начал выпуск уникальных навигационных модулей для дронов России

Ростех начал выпуск уникальных навигационных модулей для дронов России

Холдинг "Росэлектроника" при поддержке "Ростеха" запустил производство уникальных навигационных модулей для беспилотников.

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