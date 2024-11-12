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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой о матчах России с Брунеем и Сирией: «Важно просто играть, с кем – не так важно. Время идет, вдруг что‑то изменится в ближайшее время»

15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, 19 ноября в Волгограде пройдет матч со сборной Сирии.

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