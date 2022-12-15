Колонна грузовиков снабжения ВС России попала под обстрел Украины — вспыхнул мощный пожар

В зоне спецоперации случилось чрезвычайное происшествие, однако военные полицейские поспешили на помощь, передаёт МинобороныМинобороны России сообщает о колонне грузовиков снабжения ВС России, которая была обстреляна украинскими националистами.
В зоне спецоперации случилось чрезвычайное происшествие, однако военные полицейские поспешили на помощь, передаёт МинобороныМинобороны России сообщает о колонне грузовиков снабжения ВС России, которая была обстреляна украинскими националистами.
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