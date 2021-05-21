Мировое обозрение

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Закон о «причастных к экстремизму» распространят даже на муниципальные выборы

Закон о «причастных к экстремизму» распространят даже на муниципальные выборы

Если кто-то наивно надеялся, что ко второму чтению в текст законопроекта о запрете участвовать в думских выборах «причастных к экстремистским организациям» будут внесены какие-то существенно меняющие его репрессивную суть изменения - напрасно.

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