Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

862 подписчика

Рубио всё испортил: Венедиктов загрустил, что Трамп отвлёкся на Иран

Рубио всё испортил: Венедиктов загрустил, что Трамп отвлёкся на Иран

Шанс на то, что российско-американские переговоры состоятся в этом году, есть, но он очень мал. Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии