Рубио всё испортил: Венедиктов загрустил, что Трамп отвлёкся на Иран

Шанс на то, что российско-американские переговоры состоятся в этом году, есть, но он очень мал. Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».