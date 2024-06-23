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Добрый Мир

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$400 млн инвестиций для Узбекистана: нам нужны нормальные соседи, а не полчища мигрантов оттуда

$400 млн инвестиций для Узбекистана: нам нужны нормальные соседи, а не полчища мигрантов оттуда

2 дня назад 1,5K прочитали В конце мая Путин совершил визит в Узбекистан и в том числе сообщил, что будет создан российско-узбекский инвестиционный фонд объёмом в $500 млн, в который узбекская сторона внесёт свою долю в $100 млн, а российская — $400 млн, и, наверное, у многих наших граждан возник вопрос: Что это за благотворительность такая? Почему мы должны тратить свои деньги на то, чтобы развивать промышленный потенциал соседней страны, когда свой ещё не развили в достаточной мере? Тем, у кого возникли подобные вопросы я обязательно отвечу чуть ниже.

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Комментарии
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Татьяна Филипповна
Во времена СССР был другой строй. При капитализме, тем более, таком, как наш, все вложенные средства, выдранные из российского небогатого бюджета, опять распихают по карманам причастные лица.  Полчища мигрантов так и будут к нам ехать, успешно замещая коренное население. Это тот случай, когда &quot;не в коня корм&quot;. Опять аттракцион невиданной щедрости за счёт народа.
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