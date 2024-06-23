$400 млн инвестиций для Узбекистана: нам нужны нормальные соседи, а не полчища мигрантов оттуда

2 дня назад 1,5K прочитали В конце мая Путин совершил визит в Узбекистан и в том числе сообщил, что будет создан российско-узбекский инвестиционный фонд объёмом в $500 млн, в который узбекская сторона внесёт свою долю в $100 млн, а российская — $400 млн, и, наверное, у многих наших граждан возник вопрос: Что это за благотворительность такая? Почему мы должны тратить свои деньги на то, чтобы развивать промышленный потенциал соседней страны, когда свой ещё не развили в достаточной мере? Тем, у кого возникли подобные вопросы я обязательно отвечу чуть ниже.
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