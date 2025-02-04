Врач объяснил роль гормонов стресса в метаболических заболеваниях

Стресс — физическое, эмоциональное и психологическое состояние, возникающее в ответ на требование или угрозу, превышающие обычные возможности организма, помогая нервной и эндокринной системе и ведя к выделению гормонов, таких как адреналин и кортизол, что инициирует подготовку организма к реакции «борьба или бегство», отметил врач-эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов.