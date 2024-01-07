Бербок призвала Израиль снизить интенсивность операции в секторе Газа

Глава МИД Германии Анналена Бербок из-за ухудшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве призвала власти Израиля снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи.
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