СКА обыграл соперника в матче КХЛ

Хоккеисты столкнулись в матче Чемпионата КХЛ.В итоге встреча завершилась со счетом 4:1. Результативными действиями в виде голов отличились - Сергей Толчинский, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Марат Хайруллин, Вячеслав Войнов.
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