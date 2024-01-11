Крупнейшая в истории волна инвестиций в СПГ достигнет пика в ближайшие годы

Мир пытается отказаться от ископаемого топлива, но вместо этого получает рекордный приток газа. Крупнейшая в истории волна мегапроектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) вот-вот достигнет пика, поскольку отрасль делает ставку на свое место в чистом энергетическом переходе.