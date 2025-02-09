В 2025 году дополнительные выходные в России перенесены на май-июнь

В России 23 февраля и 8 марта считаются нерабочими праздничными днями. Если они выпадают на выходные, как в 2025 году, то согласно статье 112 ТК РФ, гражданам полагаются дополнительные нерабочие дни, сообщил «Российской газете» Александр Южалин, руководитель практики SuperJob.
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