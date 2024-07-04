В УПЦ сообщили о своих потерях на фронте

Андрей Равдин

Если не называть прихожан УПЦ москалями, то как же тогда у них храмы отнимать? На каком ещё основании? Ну, а то, что воюют, мол, молодцы, а мы пока у них и остатние храмы отберём. Так что УПЦшники такие же фашисты, как и ПЦУшники. Только дурнее их.