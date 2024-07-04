3 июля на фронте погиб сын протоиерея Александра Максимюка (Острожского благочиния Ровенской епархии канонической УПЦ) 20-летний Александр Максимюк.
В УПЦ сообщили о своих потерях на фронте
Комментарии
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Игорь Васиков
УПЦ украинская политическая церковь
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15 час.
Андрей Равдин
Если не называть прихожан УПЦ москалями, то как же тогда у них храмы отнимать? На каком ещё основании? Ну, а то, что воюют, мол, молодцы, а мы пока у них и остатние храмы отберём. Так что УПЦшники такие же фашисты, как и ПЦУшники. Только дурнее их.
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13 час.
Стас Гулинов
https://www.youtube.com/watch?v=jhG9KLMYM_A&t=147s
- YouTube
youtube
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10 час.
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