Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Ммммм Да. Блин! Это наверное САМЫЙ длинный анекдот который я слышал.Бывший «льотчик» ...
  • Юрий Золотарев
    Пофантазируй, мурло! Не ты первый, не ты последний. ВСЕ, ссуки бандеровские, будете в земле!!!Бывший «льотчик» ...
  • Стас Гулинов
    https://www.youtube.com/watch?v=jhG9KLMYM_A&t=147sВ УПЦ сообщили о ...

В УПЦ сообщили о своих потерях на фронте

В УПЦ сообщили о своих потерях на фронте

3 июля на фронте погиб сын протоиерея Александра Максимюка (Острожского благочиния Ровенской епархии канонической УПЦ) 20-летний Александр Максимюк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
УПЦ украинская политическая церковь
Ответить
15 час.
Андрей Равдин
Если не называть прихожан УПЦ москалями, то как же тогда у них храмы отнимать? На каком ещё основании? Ну, а то, что воюют, мол, молодцы, а мы пока у них и остатние храмы отберём. Так что УПЦшники такие же фашисты, как и ПЦУшники. Только дурнее их.
Ответить
13 час.
Стас Гулинов
https://www.youtube.com/watch?v=jhG9KLMYM_A&amp;t=147s
- YouTube
youtube
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх