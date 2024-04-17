Японская валюта подешевела к доллару США до нового минимума сорокалетия

Форекс трейдеры увидели 17 апреля курс иены к доллару США которого не было с июня 1990 года. Пара USDJPY преодолела важный психологический барьер, но по словам бывший главный валютный стратег Японии Хироши Ватанабэ, правительство не будет проводить интервенцию на 154-х пунктах.