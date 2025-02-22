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Начальника отдела полиции Екатеринбурга арестовали за взятку до 20 апреля

Начальника отдела полиции Екатеринбурга арестовали за взятку до 20 апреля

Начальника отдела полиции №2 Екатеринбурга, Александра Банникова, обвиняют в получении взятки значительного размера.

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