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МЧС представило доказательство прицельной работы дронов ВСУ по пожарным

МЧС представило доказательство прицельной работы дронов ВСУ по пожарным

На востоке Украины продолжаются нападения Вооруженных сил Украины на мирных жителей и спасателей. Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России опубликовала доказательства очередного нападения на сотрудников пожарно-спасательной службы с использованием беспилотника-камикадзе.

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