На востоке Украины продолжаются нападения Вооруженных сил Украины на мирных жителей и спасателей. Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России опубликовала доказательства очередного нападения на сотрудников пожарно-спасательной службы с использованием беспилотника-камикадзе.