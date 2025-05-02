"Это очень нехороший признак": Происходящее у границы России жёстко объяснил Сладков

Похоже, что Запад не услышал ни предупреждения, ни увещевания со стороны России. Военкор Александр Сладков не стал никого жалеть и жёстко объяснил происходящее у нашей границы: "Это очень нехороший признак".
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