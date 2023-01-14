ИЗВЕСТИЯ iz

6 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    В таком тонком деле, главное вовремя ... ПЕРЕОДЕТЬСЯ.Алексей Арестович...
  • лина любимцева
    ВООБЩЕ УЖАСНО!! Так парнишку жаль, жуткой же смертью погиб.... Страшно даже подумать.... Самые искренние соболезнован...Тело пропавшего в...
  • Владимир Соловьев
    ЕВРОПА САМА ЗАКУПОРИЛА СЕБЯ И СЛАВА БОГУ!В Совфеде высказа...

Картина дня

наверх