The Texas Trotsky? Talarico Declares Capitalism An "Oppressive System" That Must Be "Dismantled" Authored by Jonathan Turley via Jonathan Turley, Senate Democrat nominee James Talarico appears ready to bring a touch of Trotsky to Texas.
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