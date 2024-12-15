"Вообще месиво": мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге

Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге. Полиция начала проверку.Накануне вечером в Екатеринбурге у дома на Крупносортщиков, 10, что в микрорайоне Новая Сортировка, произошла массовая драка мигрантов.
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