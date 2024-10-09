В Гусь-Хрустальном участник СВО стал жертвой местных разбойников

Двое мужчин узнали, что у военнослужащего имеется крупная сумма, и силой отобрали у него деньги. Об этом 9 октября сообщили в Следственном управлении СК России по Владимирской области и Управлении ФСБ по региону .
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