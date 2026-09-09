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Татар-информ

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Эксперт Гринь напомнила, что опоздание может сказаться на размере зарплаты

Эксперт Гринь напомнила, что опоздание может сказаться на размере зарплаты

Премия представляет собой стимулирующую выплату, поэтому она может быть не начислена, если сотрудник не выполнил установленные показатели или условия премирования либо допустил дисциплинарный проступок – например, опоздание на работу.

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