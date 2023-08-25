Спички - не игрушка

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Средства ПВО уничтожили над Калужской областью укропскую ракету С-200

Средства ПВО уничтожили над Калужской областью укропскую ракету С-200

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

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