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Царьград

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Правоохранители предупредили кузбассовцев об опасности на заснеженных трассах

Правоохранители предупредили кузбассовцев об опасности на заснеженных трассах

После обильных снегопадов на дорогах Кузбасса подстерегают опасности.Сотрудники правоохранительных органов Кузбасса предупредили автомобилистов об опасностях, которые подстерегают их на дорогах региона.

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