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Роберто Мартинес про 0:0 с Шотландией: «Португалии не хватало последнего паса и магии в штрафной. Мы контролировали игру»

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций завершился ничьей со счетом 0:0.  «Соперник тоже играл, но после 60-й минуте он защищался низким блоком.

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