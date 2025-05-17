Будьте рассудительны: финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 мая 2025 года

Неделя с 19 по 25 мая 2025 года обещает быть важным этапом для решения денежных вопросов. Астрологи предупреждают: не стоит полагаться на случай — сейчас особенно важно подходить к финансовым вопросам ответственно и рассудительно.
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