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Артета: «Дауману всего 16 лет. Не хотим сдерживать его развитие, но нужно быть осторожными»

Артета: «Дауману всего 16 лет. Не хотим сдерживать его развитие, но нужно быть осторожными»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, комментируя победу над «Ипсвичем» (4:2) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги, отметил вклад 16-летнего Макса Даумана, который оформил дубль.

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