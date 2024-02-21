Щупальца британской разведки в Херсонской области: как разоблачили предателей

ФСБ представила доказательства того, что член организации «Британский совет» Светлана Волошина требовала у жителя Херсонской области информацию о расположении вооруженных сил РФ и активно участвовала в деятельности этой организации.
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