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Глава венгерского МИД объяснил отсутствие иностранных сил НАТО в Венгрии

Глава венгерского МИД объяснил отсутствие иностранных сил НАТО в Венгрии

Венгерские власти пояснили свою позицию в составе Североатлантического военного блока. Произошло это на фоне визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву, где он и президент Владимир Путин около 5 часов проводили переговоры друг с другом.

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