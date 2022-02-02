Глава венгерского МИД объяснил отсутствие иностранных сил НАТО в Венгрии

Венгерские власти пояснили свою позицию в составе Североатлантического военного блока. Произошло это на фоне визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву, где он и президент Владимир Путин около 5 часов проводили переговоры друг с другом.
Венгерские власти пояснили свою позицию в составе Североатлантического военного блока. Произошло это на фоне визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву, где он и президент Владимир Путин около 5 часов проводили переговоры друг с другом.
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