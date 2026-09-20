Спрос на аренду жилья в Челябинске вырос на 30% за месяц

В Челябинске к концу августа зафиксирован рост спроса на долгосрочную аренду жилья. За последнюю неделю месяца число обращений арендаторов увеличилось на 5% относительно первых дней августа, а при сопоставлении с июлем показатель вырос на 30%.
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