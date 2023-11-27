Как челябинцам накопить миллион рублей, и сколько лет для этого нужно

Аналитики РИА Рейтинг предложили вариант и подсчитали, что из этого получится.11 лет и 7 месяцев в среднем понадобится жителю Челябинской области, чтобы накопить миллион рублей на пополняемом банковском вкладе.
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