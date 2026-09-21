Перечень услуг и периодичность. Голов раскрыл - собственник должен знать, что входит в обязательную плату УК

Сенатор Голов объяснил, какие работы управляющая компания должна делать без решения собрания.Собственникам жилья важно понимать структуру платежа за коммунальные услуги, как заявил член комитета Совфеда по регполитике Олег Голов.
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