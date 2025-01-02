«Организовали бесперебойную работу sim-box». 190 абонентских карт изъяли у двух жителей Алматы

190 абонентских карт и устройства sim-box изъяли у двух жителей Алматы, сообщает Polisia.kz. Стражи порядка задержали двух 25-летних мужчин, которые организовали на съёмной квартире бесперебойную работу sim-box.
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