Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

«Организовали бесперебойную работу sim-box». 190 абонентских карт изъяли у двух жителей Алматы

«Организовали бесперебойную работу sim-box». 190 абонентских карт изъяли у двух жителей Алматы

190 абонентских карт и устройства sim-box изъяли у двух жителей Алматы, сообщает Polisia.kz. Стражи порядка задержали двух 25-летних мужчин, которые организовали на съёмной квартире бесперебойную работу sim-box.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх