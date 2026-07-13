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Пятый канал

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Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026

Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026

Июль — месяц, когда даже бывалые рыбаки задумываются: стоит ли тащить снасти на берег или лучше остаться в теньке с холодным напитком? Вода прогревается до предела, а жара превращает привычную рыбалку в испытание на прочность.

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