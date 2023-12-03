"Украину имеют за лузера": Советник Кучмы о решении Германии

Советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин прокомментировал масштабы помощи Киеву от Германии и пришёл к неутешительному выводу: "Это издевательство!"Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что все события, которые происходят с украинцами на мировой политическое арене, самое настоящее посмешище.