«Сколько там наших»: в сети набирает популярность короткометражный фильм о девушке-военном хирурге, вернувшейся после пыток
В соцсетях стремительно набирает популярность видеоролик, сюжет которого рассказывает о девушке-военном хирурге, обратившейся к пластическим хирургам, чтобы избавиться от шрамов, оставшихся у нее на спине вследствие пыток, перенесенных в плену у украинских нацистов.
Комментарии
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Надо этот фильм показать на всех центральных каналах!
Для центральных каналов такой фильм - "неформат"!
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