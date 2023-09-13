БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сколько там наших»: в сети набирает популярность короткометражный фильм о девушке-военном хирурге, вернувшейся после пыток

«Сколько там наших»: в сети набирает популярность короткометражный фильм о девушке-военном хирурге, вернувшейся после пыток

В соцсетях стремительно набирает популярность видеоролик, сюжет которого рассказывает о девушке-военном хирурге, обратившейся к пластическим хирургам, чтобы избавиться от шрамов, оставшихся у нее на спине вследствие пыток, перенесенных в плену у украинских нацистов.

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Комментарии
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МИ
Михаил Игнатов
Надо этот фильм показать на всех центральных каналах!
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12 час.
ИК
Иосиф Калинин
Для центральных каналов такой фильм  - &quot;неформат&quot;!
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12 час.

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