«Сколько там наших»: в сети набирает популярность короткометражный фильм о девушке-военном хирурге, вернувшейся после пыток

В соцсетях стремительно набирает популярность видеоролик, сюжет которого рассказывает о девушке-военном хирурге, обратившейся к пластическим хирургам, чтобы избавиться от шрамов, оставшихся у нее на спине вследствие пыток, перенесенных в плену у украинских нацистов.