Служба судебных приставов Финляндии 29 октября официально сообщила, что приставы уже арестовали 40 объектов недвижимости и пакетов ценных бумаг, принадлежащих […] The post Финские приставы массово арестовывают российскую собственность appeared first on Медиакратия.
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