“Одна из самых красивых игр текущего поколения”: Digital Foundry протестировали ПК-версию Black Myth: WukongBlack Myth: Wukong предоставляет все, что мы ожидали от игры на основе ее предрелизных медиа – и даже больше, благодаря некоторым потрясающим современным визуальным эффектам.