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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Одна из самых красивых игр текущего поколения”: Digital Foundry протестировали ПК-...

“Одна из самых красивых игр текущего поколения”: Digital Foundry протестировали ПК-...

“Одна из самых красивых игр текущего поколения”: Digital Foundry протестировали ПК-версию Black Myth: WukongBlack Myth: Wukong предоставляет все, что мы ожидали от игры на основе ее предрелизных медиа – и даже больше, благодаря некоторым потрясающим современным визуальным эффектам.

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