Прогноз погоды в Крыму на 31 октября 🌧 В Симферополе +15 и небольшой дождь В Севастополе +17 и небольшой дождь В Евпатории +17 и небольшой дождь В Черноморском +17 и небольшой дождь В Джанкое +18 и пасмурно В Ялте +18 и небольшой дождь В Алуште +18 и небольшой дождь В Керчи +16 и небольшой дождь В Армянске +16 и пасмурно В Красноперекопске +16 и пасмурно В Бахчисарае +16 и небольшой дождь В Феодосии +17 и небольшой дождь В Судаке +17 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.