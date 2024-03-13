Два человека ранены в результате налета дронов на Рязанский НПЗ

Два человека ранены в результате налета дронов на Рязанский НПЗСогласно данным властей Рязанской области, двое сотрудников «Рязаньнефтепродукта», получили оскольчатые ранения плеча и предплечья, серьёзно мужчины не пострадали, они находятся в больнице.