Путин отметил заслуги педагогов в воспитании силы духа участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что страна гордится героями специальной военной операции, которые на деле доказали преданность Отечеству.
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