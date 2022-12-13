НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Тело мужчины лежит под колесами иномарки на Невском проспекте

Как сообщают очевидцы, он переходил проезжую часть на красный сигнал светофора. По предварительным данным, на Невском проспекте погиб пешеход.

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