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Постпред Крыма Мурадов: план ВСУ по захвату полуострова — крик отчаяния

Постпред Крыма Мурадов: план ВСУ по захвату полуострова — крик отчаяния

Намерение Вооруженных сил Украины захватить Крым является криком отчаяния. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

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