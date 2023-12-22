Намерение Вооруженных сил Украины захватить Крым является криком отчаяния. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
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