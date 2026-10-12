Ежедневная порция этого продукта снижает риск диабета и болезней сердца

Ежедневная порция этого продукта снижает риск диабета и болезней сердцаАмериканские исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление фасоли, чечевицы или нута может быть связано со снижением риска сердечно-сосудистых и других кардиометаболических заболеваний на 19%.