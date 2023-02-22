Герой России Шендрик рассказал, почему необходимо служить в армии

Герой России и председатель комитета по венным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества заксобрания Кубани Евгений Шендрик провел беседу с молодыми людьми в детском лагере и ответил на вопросы.
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