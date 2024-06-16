В столице проходят культурные мероприятия по случаю Дня медицинского работника и фармацевта

В честь Дня медицинского работника и фармацевта, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, мэрия сектора Чокана совместно с проектом "Здоровая жизнь", Территориальной медицинской ассоциацией и Центром здоровья, дружественным к молодежи, организовала культурное мероприятие на аллее бульвара Мирча чел Бэтрын.