В столице проходят культурные мероприятия по случаю Дня медицинского работника и фармацевта

В честь Дня медицинского работника и фармацевта, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня, мэрия сектора Чокана совместно с проектом "Здоровая жизнь", Территориальной медицинской ассоциацией и Центром здоровья, дружественным к молодежи, организовала культурное мероприятие на аллее бульвара Мирча чел Бэтрын.
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