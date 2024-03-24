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Президент РФ дал сигнал либералам об отставке

Президент РФ дал сигнал либералам об отставке

2 дня назад 156K прочитали Грядут колоссальные кадровые изменения во всей верхушке аппарата власти, что анонсировал Президент страны Владимир Путин.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
У меня только один Вопрос Президенту. Почему именно сейчас, а не год или три года назад, Путин решил &quot;прессануть&quot; либералов. Что - год назад было все было совершенно по другому - всё было очень хорошо и прекрасно ? Вопрос риторический. И год и три назад - всё было также как и сейчас. Но Президент решил &quot;взяться&quot; за либералов только сейчас. Я думаю, по простой причине : &quot;Мавр сделал свое дело. Мавр может удалиться&quot;. Либералы - теперь отработанный материал. Они помогли  Президенту закрепиться в кресле Президента и теперь они только дискредитируют его. Более того, Президенту  нужно &quot;назначить&quot; виновных за ту, совсем не прекрасную, ситуацию в Обществе и экономике страны. Либералы -  пришлись очень &quot;к месту&quot;.
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16 час.
В В
Ни о чём. Вот если бы он их не снял, а посадил, тогда эту новость и стоило бы смаковать. Но этого никогда не будет. Так что жизнь у них удалась.
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
Министра здравоохранения интересно снимут?
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11 час.

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