Президент РФ дал сигнал либералам об отставке

ЮВ

Юрий Во

У меня только один Вопрос Президенту. Почему именно сейчас, а не год или три года назад, Путин решил "прессануть" либералов. Что - год назад было все было совершенно по другому - всё было очень хорошо и прекрасно ? Вопрос риторический. И год и три назад - всё было также как и сейчас. Но Президент решил "взяться" за либералов только сейчас. Я думаю, по простой причине : "Мавр сделал свое дело. Мавр может удалиться". Либералы - теперь отработанный материал. Они помогли Президенту закрепиться в кресле Президента и теперь они только дискредитируют его. Более того, Президенту нужно "назначить" виновных за ту, совсем не прекрасную, ситуацию в Обществе и экономике страны. Либералы - пришлись очень "к месту".