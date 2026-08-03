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Massive Attack рассказали о задержании в Сингапуре из-за пропалестинских лозунгов

Massive Attack рассказали о задержании в Сингапуре из-за пропалестинских лозунгов

Участники британской группы Massive Attack сообщили на своей странице в соцсети, что их задержала полиция Сингапура.

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