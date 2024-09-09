Политика как он...
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Политика как она есть

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Партия франкофонов может помочь оставшемуся без поддержки оппозиции Трюдо

Партия франкофонов может помочь оставшемуся без поддержки оппозиции Трюдо

Партия канадских франкофонов Квебекский блок готова помочь премьер-министру Джастину Трюдо избежать вотума недоверия в национальном парламенте после отказа другой оппозиционной силы от дальнейшей поддержки либералов.

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