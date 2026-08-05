Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский назвал три приоритета Киева на зиму

Зеленский назвал три приоритета Киева на зиму

Защита критической инфраструктуры Украины является приоритетом на зиму для страны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики, видео опубликовано в его Telegram-канале.

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