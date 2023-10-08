Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети

После того как на территории благодатной земли израильской стало неспокойно, пользователи в Сети не удержались и задались вопросом, а как же там поживают все те, кто так отчаянно бежал с родины, теряя тапки.
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